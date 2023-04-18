韩1日起取消新冠确诊患者隔离义务

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韩国国际广播电台报道：韩国1日起取消新冠确诊患者隔离义务和社区医院、药店内的口罩令，时隔三年四个月基本恢复了日常生活。政府于1日0时将新冠疫情危机警报级别从“严重”下调至“警惕”，针对新冠确诊患者的七天隔离义务改为建议隔离五天。不过政府为推动形成“生病就休息”的社会氛围，计划鼓励学校、企业制定有关方针并予以落实。另外，社区医院和药房的口罩佩戴义务转换为建议。拥有病床、患者聚集的医院级医疗机构和入住型高风险感染设施在今后较长一段时间内则将维持口罩令。入境人员也无需在入境后三天内接受PCR检测。尽管新冠危机警报级别被下调，但医疗应对体系和医疗费支援政策暂时予以保留，所有人均可免费接种疫苗，治疗药物免费提供，所有住院患者可继续获得医疗费补贴。生活支援费、带薪休假费等部分隔离生活支援措施也将继续维持一段时间。以保健福祉部为中心的中央事故处理本部将接替由国务总理担任本部长的中央灾难安全对策本部应对新冠疫情。新冠统计由每天发布（除公休日和周日外）改为每周发布一次。防疫部门表示，若今后再次出现大流行，将考虑重新加强防疫措施。另外，无接触诊疗在新冠危机级别为“严重”期间临时获批，但1日起以试点项目形式面向复诊患者继续运行。