韩一名被强征劳工幸存者接受政府赔偿方案 撤回日企资产变现申请

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韩国国际广播电台报道：韩国一名被强征劳工幸存者撤回了要求出售日企在韩资产的申请。这名幸存者接受了政府的第三方代偿方案，并领取了赔偿金。据法律界8日消息，幸存者A某7日向负责日企资产变现命令案件的大法院提交了申请取消书。A某已领取赔偿金，此次撤回申请是相关后续措施。若撤回申请被认定合法，此前韩国一、二审法院判决出售日企资产的命令将一笔勾销。另外2名幸存者尚未表明撤回申请的意向。大法院于2018年判定三菱、日本制铁等日企对被强征劳工受害者负有赔偿责任，但日企未向受害者支付赔偿金。随后法院决定启动强制程序，扣押日企的在韩商标权、专利权和股份等资产。A某于2021年从一审法院获得了出售命令。日本企业随即提出上诉和二次上诉，去年4月大法院接手案件，在超过一年的时间里未作出判决。在此期间，政府经与日本磋商，于今年3月公布了第三方代偿解决方案，由被日帝强征劳工受害者支援财团代替被告日企向获得大法院赔偿判决的15名受害者支付赔偿金和逾期利息。其中10名受害者接受了政府的解决方案，包括A某在内的3名幸存者和2名受害者的遗属则拒绝了该方案。此后A某改变想法，表示愿意接受赔偿方案，并于5月24日向财团提交了领取赔偿金和逾期利息的所需资料。剩余4人仍坚持原有立场。