韩4月经常项目收支再次出现逆差

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韩国国际广播电台报道：由于向外国人支付分红和海外旅行等增加，4月韩国经常项目收支时隔一个月再次转为逆差。但商品收支时隔七个月转为顺差。韩国银行（央行）9日发布的国际收支初步统计数据显示，4月韩国经常项目收支出现7.9亿美元（约合1万亿韩元）的逆差。今年1月和2月连续两个月出现逆差后，3月转为顺差，但这一趋势未能持续。今年前四个月，经常项目收支逆差为53.7亿美元，同比减少203.8亿美元。以4月各项目情况来看，商品收支顺差为5.8亿美元，这是去年9月以后时隔七个月首次出现顺差。出口额(491.1亿美元)同比减少16.8%(-99.3亿美元)。从各出口项目来看，芯片（-40.5%，通关基准）、石油制品（-27.4%）、钢铁制品（-15.7%）、化学工业制品（-12.8%）等的出口不振。从出口国家来看，对东南亚（-29.1%）、中国（-26.5%）、日本（-21.1%）、美国（-4.4%）的出口萎缩。进口额(485.3亿美元)也减少13.2%(-73.8亿美元)，其中原材料进口同比减少20.5%。服务收支出现12.1亿美元逆差。具体来看，随着新冠防疫措施放宽，旅行收支（-5亿美元）虽持续出现逆差，但运输收支从3月的逆差（-2000万美元）转为出现3000万美元顺差。