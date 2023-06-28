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韩国国际广播电台报道：珍藏了消失已久的伽倻文明秘密的"伽倻古坟群"被列入联合国教科文组织世界遗产名录。联合国教科文组织世界遗产委员会评价称，伽倻古坟群体现了东亚古代文明的多样性。据KBS驻巴黎特派记者报道，代表古代文明伽倻的七处古墓遗址组成的"伽倻古墓群"已被指定为联合国教科文组织世界遗产。联合国教科文组织世界遗产委员会17日在沙特阿拉伯利雅得举行的会议上最终决定将"伽倻古坟群"列入世界遗产名录。此次列入世界遗产名录的“伽倻古坟群”是从公元一世纪至六世纪的中期，将分布于韩国岭南和湖南地区的七处古坟群连在一起的遗产。“伽倻古坟群”由高灵池山洞古坟群、金海大成洞古坟群、固城松鹤洞古坟群、全北的南原酉谷里和斗洛里古坟群等组成。世界遗产委员会评价说，伽倻古坟群与周边国家维持着自主、横向的独特体系。它作为体现东亚古代文明多样性的重要依据以及卓越的普遍价值得到了认可。伽倻是公元前后到六世纪中期以洛东江流域为中心繁荣发展的小国的总称，金冠伽倻和大伽倻等广为人知。但是与同时代存在的高句丽、百济、新罗不同，伽倻在古代文献中留下的记录并不多。因此，伽倻古坟群被评价为可以复原消失的伽倻文明的重要遗迹。世界遗产委员会此次决定将“伽倻古坟群”列入世界遗产名录时，要求必须确保七处古坟群中的民间所有用地，并构建能够稳定保存、综合管理七处遗址的体系等。从1995年开始到现在，韩国的石窟庵、佛国寺、海印寺藏经板殿、宗庙等十四项文化遗产和两项自然遗产被列入世界遗产名录。