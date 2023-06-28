中秋假期首日 韩国在亚运会体操、击剑、游泳项目中夺冠

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韩国国际广播电台报道： 中秋假期第一天28日，韩国体育代表团继续在2022年杭州亚运会上摘获金牌。韩国男子体操选手金汉率28日在中国杭州黄龙体育中心体育馆举行的自由体操决赛中获得14.900分，夺得金牌。中国选手张伯恒获得亚军，得分为14.333。金汉率继2018年雅加达-巨港亚运会之后，再次获得该项目冠军。金汉率是韩国第三位连续两届亚运会夺冠的体操选手。击剑项目男子佩剑团体赛实现了亚运会三连冠的伟业。由吴尚旭、具本佶、金正焕、金俊浩组成的男子佩剑代表队在杭州电子科技大学体育馆举行的佩剑决赛中以45比33战胜中国队，获得冠军。这是韩国继2014年仁川亚运会、2018年雅加达-巨港亚运会之后，连续第三届摘金。在本届亚运会击剑项目的12枚金牌中，韩国夺得6枚，自2010年广州亚运会起连续四届获得金牌数第一。不过在击剑女子团体花剑决赛中，韩国队以31比34负于中国队，获得亚军。韩国游泳选手白寅铁在游泳男子50米蝶泳决赛中夺金，这是韩国选手首次在该赛事中登顶。男子50米蝶泳决赛在杭州奥体中心游泳馆举行，白寅铁以23秒29的成绩获得冠军，并创造了新的亚运会纪录。随后，韩国选手金禹旻在男子800米自由泳决赛中以7分46秒03的成绩获得冠军并刷新亚运会纪录。这是金禹旻继800米自由泳接力之后斩获的第二枚金牌。北韩当天在体操项目决赛中获得2枚金牌。北韩体操选手安昌玉在杭州黄龙体育中心体育馆举行的体操女子跳马和高低杠决赛中独揽2枚金牌。北韩还在射击女子团体10米移动靶决赛中摘得金牌。当天北韩总计获得3枚金牌。截至29日发稿时，韩国以24金、24银、40铜排名奖牌榜第二，仅次于东道主中国。