韩国男足战胜中国 挺进四强赛

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韩国国际广播电台报道：1日，杭州亚运会男子足球比赛四分之一决赛打响，在备受关注的韩国对阵中国的比赛中，挑战三连冠的韩国队以2比0战胜中国队，挺进四强赛。1日在中国浙江省杭州黄龙体育中心体育场举行的男子足球八强赛中，韩国队凭借洪铉锡和宋旻奎的进球以2比0获胜。比赛第18分钟，洪铉锡左脚罚出的任意球划出一道弧线直窜球门右上角，尽管中国队守门员韩佳奇飞身扑救，仍未能阻挡，韩国队早早领先一球。比分落后的中国队力图加强进攻，但在韩国队猛烈的逼抢和对抗下未能组织起有效的进攻。比赛第35分钟，通过精准的转移找到边路的曹永旭突破到底线并把球快速扫到门前，中路包抄的宋旼奎在中国队门将和后卫之间准确抢到落点，将球推进球网。韩国队教练黄善洪在2比0领先的下半场投入了李康仁、严元相、郑宇英等3名前锋阵容，采用了攻击性的打法，但是没有再出现破门的机会。在5万名观众的助威声中，以2比0战胜中国队的韩国队将于4日晚9时与乌兹别克斯坦队进行半决赛。另外，在本届亚运男足赛上，北韩队以1比2负于日本队，未能进入四强。本届杭州亚运男足四强对决将由韩国队对乌兹别克斯坦队、日本队对中国香港队。获胜的两支队伍将对阵决赛。