韩国女子乒乓球队荣获杭州亚运会女子双打金牌

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韩国国际广播电台报道：韩国自2002年釜山亚运会后时隔21年再次在乒乓球赛上获得金牌，在2022年杭州亚运会综合排名中保持第三位。截至2日为止，韩国共获得133枚奖牌，其中金牌31枚、银牌39枚、铜牌63枚。排名第二的日本获得33枚金牌、44枚银牌、45枚铜牌。韩国女子乒乓球代表队申裕彬和全智姬组合在2日进行的杭州亚运会女子双打决赛中战胜北韩队，时隔21年再次捧回了亚运会金牌。当天，韩国的申裕彬和全智熙组合以4比1（11比6、11比4、10比12、12比10、11比3）轻松战胜北韩的车秀英和朴秀京组合，获得了金牌。当日，杭州亚运会轮滑项目男子速度轮滑3000米接力赛在杭州钱塘轮滑中心举行。最终，中国台北队以4分05秒692的成绩获得冠军，韩国队获得亚军，印度队获得季军。当天杭州亚运会轮滑赛场上演了戏剧性一幕：韩国队以为胜利在握而提前庆祝，结果被中国台北队以0.01秒极限反超，丢掉了男子速度轮滑3000米接力金牌，遗憾地屈居亚军。比赛结果显示，中国台北队以4分05秒692的成绩夺冠，而韩国队最终成绩为4分05秒702，双方仅差0.01秒。此外，韩国棒球代表队在杭州亚运棒球项目B组小组赛第2轮比赛中以0比4败给中国台北队，为挑战大赛四连冠蒙上了一层阴影。