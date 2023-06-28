韩国月球轨道探测器“Danuri”号顺利执行探月任务

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韩国国际广播电台报道：在人们望着中秋满月许愿的时候，韩国首架月球轨道探测器“Danuri”号持续绕着月球轨道执行探测任务。世界各国展开了探月、登月等探索太空的激烈竞争，韩国也积极加入到了竞争行列。在漆黑一片的太空中，有一颗闪闪发光的行星。这是在中秋节即将到来之际，“Danuri”号用高分辨率相机在月球轨道上拍摄到的地球的景象。“Danuri”号去年8月发射升空，在145天期间飞行了约594万公里，于去年底进入月球轨道。由于轨迹设计精准无误，减少能源消耗，任务执行时间也延长至2025年，延长了两年。“Danuri”号每天完成12次公转，24小时执行观察月球表面任务，最近还捕捉到了人类首次登陆月球南极的印度月船3号（Chandrayaan-3）。韩国航空宇宙研究院资深研究员全文镇（音）表示，已经拍摄了3500多张月球表面的精密照片，将作为研究月球哪个部分最适合着陆的资料。韩国首架月球轨道探测器“Danuri”号成功执行探月任务深获海外好评，但从探月到着陆仍有很长的路要走。继美国、俄罗斯、中国、印度之后，最近日本也发射了登月飞船。继阿波罗之后,美国时隔50多年再次准备载人登月。韩国政府计划今后斥资6000余亿韩元，以2032年发射无人登月飞船为目标，目前正在进行准备工作。韩国航空宇宙研究院院长李相率表示，月球上有稀土类等丰富的资源，不仅发达国家，最近对月球产生兴趣的国家越来越多。