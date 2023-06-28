韩国积极宣扬韩流文化 争取东南亚游客到访

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韩国国际广播电台报道：韩流文化的人气方兴未艾，但前来韩国旅游的外国游客人数却未恢复到新冠疫情爆发以前的水平。为了争取外国游客来访，韩国在泰国举行了宣扬韩国文化的活动。韩国偶像组合在舞台上精彩的K-POP表演，吸引了粉丝们挥舞应援棒、齐声高唱。粉丝们早已与偶像组合融为一体，沉浸在歌唱与舞蹈的欢乐之中。一位女粉丝说，我想到韩国看表演，看我喜欢的组合表演，还去参加演唱会，我特别想看GOT7。还有人想到韩国亲自煮海带汤、品尝海带汤、试穿韩服，尽情享受韩国的魅力。韩国在泰国当地开设了K-POP舞蹈体验馆，前来体验馆访问的年轻人络绎不绝。一位访客说，我心情特别好，我本来就喜欢K-POP，现在在这里跳舞，觉得心情特别好。新冠疫情结束后，前来韩国旅游的外国游客人数有所减少。韩国在泰国举行旅游庆典活动、积极宣扬韩流文化，旨在吸引当地游客来访，特别是年轻人，此次庆典活动在曼谷四大热门景点同时举行。这是新冠疫情结束后，韩国举行的规模最大的一次海外旅游活动。2019年访问韩国的泰国游客超过57万人次，但2021年减至1万人次以下，去年也停留在10万人次左右。韩国观光公社副社长李在桓表示，迎来韩国访问年之际，为了争取外国游客前来韩国旅游，我们在泰国举行了大规模的庆典活动。