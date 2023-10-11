韩国启动30多年前首颗卫星“韩星1号”返回地球计划

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韩国国际广播电台报道：在激烈的太空探索竞争中，韩国今年成功发射了运载火箭“世界”号，跻身于太空强国之列。揭开探索太空序幕的是30多年前发射的第一颗人造卫星“韩星1号”。“韩星1号”已成功完成其任务，目前正在准备返回地球家园。1992年，韩国发射了第一颗人造卫星“韩星1号”，它是一颗重48公斤、高67厘米的基础科学卫星，但却是开创韩国太空时代的先驱者。“韩星1号”完成其任务后，中断了与地球的通信联络，近20年来一直在地球轨道上不停地运转，成为了直径10厘米以上的3.6万个太空垃圾之一。韩国科学技术院人造卫星研究所资深研究员姜京仁（音）表示，2004年卫星与地面站互通信息，随后通信中断，成为了太空垃圾，继续在1300千米的上空围绕地球旋转。30多年前开发“韩星1号”的研究人员正在为其返回地球做准备，让漂泊在太空中的“韩星1号”归隐地球家园。研究人员计划向“韩星1号”漂泊的轨道发射带有机械臂的回收卫星将其带回地球大气层，不过卫星移动的速度比子弹快7倍，靠近卫星并不容易。韩国科学技术院人造卫星研究所所长韩在洪（音）说，人造卫星继续不断地射向太空，必须开发能够妥善处理太空垃圾的技术，不然将来探索太空将会面临困难。美国、欧洲和日本等国家也在开发使用大网、磁铁、机械臂等清理太空垃圾的技术。