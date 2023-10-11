K-POP歌手今年点播次数同比猛增42% 日美为前两大市场

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韩国国际广播电台报道：随着K-POP火遍全球，今年韩国歌手的音频、视频点播次数较去年猛增了42%。26日，美国音乐市场分析机构Luminate的一周报告《Tuesday Takeaway》显示，今年1月1日至本月5日，排名前100的K-POP歌手（组合）的音频、视频累计点播（on-demand）次数达到904亿次，较去年同期猛增了42.2%。按照国家来划分，来自日本的点播次数最多，达到97亿次；接下来分别是美国（92亿次）、印度尼西亚（74亿次）、韩国（73亿次）、印度（62亿次）、菲律宾（42亿次）、墨西哥（35亿次）等。Luminate指出，来自越南、香港的点播次数同比分别增长了59%和60%，取得了令人印象深刻的发展。调查还显示，在K-POP最大市场日本，Z世代女性（出生于1990年代中期至2000年代）是韩国歌手的最主要受众。Luminate根据自主调查结果指出，日本39%的Z世代女性听K-POP，听K-POP的概率比普通日本人高105%。Luminate还公开了五大顶尖组合防弹少年团、TWICE、BLACKPINK、Stray Kids、NewJeans的各地区点播次数的数据。在NewJeans的点播次数中，亚洲地区占到67.6%，其次分别为北美（美国、加拿大）14.4%、拉丁美洲9.0%、欧洲7.2%。TWICE和BLACKPINK的亚洲地区点播次数分别为59.6%、58.7%。防弹少年团的美洲地区点播次数占比较高，为34.9%，其中拉丁美洲20.2%、北美14.7%。Stray Kids的美洲地区点播次数占比为37.2%，其中拉丁美洲16.3%、北美20.9%。Luminate指出，很重要的一点是，不同歌手点播次数的地区分布也不同。比如Stray Kids超过六成的点播次数来自亚洲以外的地区，其中29%来自美国、墨西哥和巴西。另外，Luminate分析了今年春季席卷全球的女子组合FIFTY FIFTY的《Cupid》。该机构指出，这首歌曲是今年在全球取得巨大成功的K-POP歌曲之一，点播次数超过12亿次；今年4月倍速混音版本公布后在Tik Tok上迅速传播，点播次数在全球各地均实现了增长。