梨泰院事故一周年纪念活动在首尔广场举行

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韩国国际广播电台报道：10月29日是梨泰院踩踏事件发生一周年。当天在首尔广场举行了大规模市民追悼大会，现场人员为遇难者追悼，并向遗属表示了慰问。据KBS记者报道，当天市民们很早就在首尔市厅前的灵堂四周排起了长队。“记忆与追悼，向着真相的呐喊……”这是遗属们在梨泰院踩踏事故一周年发出的心声。他们表示，即使时间流逝，也要记住这次惨案的沉痛教训。梨泰院惨案遗属协议会运营委员长李政民(音译)说：“请记住梨泰院惨案。如果能把这种记忆渐渐地聚集起来，大韩民国就不会再发生类似的事件了……."在场的市民们感同身受，一起流下了眼泪。 之前失去家人的世越号事件的遗属们也到现场安慰了梨泰院事故的遗属。世越号事件家属协议会运营委员长金钟基(音译)说：“虽然现在走的路很辛苦也很痛苦，但看着天上的星星，必须带着勇气和希望一路前行……."市民们纷纷表示，必须记住这次事故，并决心打造更加安全的社会。来自京畿道华城市的市民尹秀妍说：“我怀着同样的悲痛心情来到这里，想多加参与这些活动。我相信这应该会成为我的力量，同时希望韩国能成为任何人都能安居乐业的国家。”在纪念现场登上演讲台的遗属们敦促政界尽快在国会审议通过《梨泰院惨案特别法》。