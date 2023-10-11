亚太广播联盟(ABU)大会在首尔举行 探讨未来可持续发展

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韩国国际广播电台报道：亚太广播联盟(ABU)大会在首尔举行，该联盟是亚洲和太平洋地区主要广播机构的组织。KBS为纪念大韩民国公营广播50周年举办了本届大会，与会者就瞬息万变环境中媒体的生存方式进行了探讨。亚太广播联盟是全球规模最大的广播机构专业协会，第60届大会的主题是“可持续发展”，与会者就媒体的生存战略和亲环境问题进行了讨论。KBS代社长金德在表示，本届大会旨在寻求可持续发展的实践方案，这是我们提出的根本问题。与会者共同认为，广播平台的扩张带来了无限竞争，但高质量的内容最为重要。亚太广播联盟代董事长严成胜（音）表示，应竭诚尽力提高广播内容的质量。全球65个国家的广播界人士在大会开幕前抵达韩国，他们参观了KBS最尖端的扩展现实（XR）工作室和充满活力的K-POP音乐银行拍摄现场等广播设施。亚太广播联盟首尔大会负责人金万洙（音）表示，我们利用人工智能技术将过去的视频补上色彩，并加快发展超高清(UHD)技术，我们还运用了扩展现实技术。公营广播电视公司KBS时隔11年以环保方式举行了本届大会，尽量减少垃圾排放，所有用品都用环保纸制作。KBS还安排了体验升级的韩国文化和氢能源公交车等韩国优势技术的行程。此外，KBS还举行了亚太广播联盟电视音乐节，来自日本、土耳其、马来西亚等11个国家的歌手参加了演出。亚太广播联盟首尔大会1日举行超级小组会议和专家讨论后宣告闭幕。