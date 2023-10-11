KBS首次在海外制作《韩语较量》节目

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韩国国际广播电台报道：KBS韩国放送公社为纪念公社创立50周年而在KBS电视一台播出的《韩语较量》节目首次在海外制作。据悉，260名外国参赛者参加了预选赛，从中展现出了各自的韩语实力。据KBS记者报道，法国为欧洲韩流的中心、热爱韩语的气息在美国世代相传。从中东、非洲的韩语热潮的中心——埃及，到韩语最火的国家——越南。热爱韩语的四个国家挑战者们为了争夺“韩国行”入场券而展开了"韩语较量"。参加《韩语较量》节目的有热爱K-POP、学习韩语、挑战韩语大赛节目的法国出演者，也有最高年龄为77岁的出演者——美国人汤姆•穆兰。汤姆·穆兰说：“我非常想去韩国。”对于他们来说，全球韩语较量是一场盛会。来自四个国家的挑战者共计262名。 突破32比1的竞争进入决赛的8名选手才能踏上韩国的土地，他们 终于站在韩国的舞台上进行角逐，开始尽情地发挥平时积累的韩国语实力，熟练地解答各种问题。韩语对挑战者而言其意义非同寻常。美国学生海莉说：“我对韩国历史产生了浓厚的兴趣，所以这是我第一次开始学习韩语。与此同时，我还对韩流也很感兴趣。”来自埃及的牙科医生兼医疗翻译师莎拉说：“我学习韩语仿佛就在昨天，但已经过去快九年了，我很享受学习韩语的乐趣。”KBS在公社创立50周年和《韩语较量》开播20周年之际，与世宗学堂财团一起准备的"全球韩语较量"活动推向了热潮，让人切实感受到了韩语的地位进一步得到了提升。