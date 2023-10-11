韩国今秋首次出现寒冷天气

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韩国国际广播电台报道：日前韩国全国各地刮起了强风、又普降大雨。初冬的寒冷天气已经到来。进入今年秋天以来，韩国气象厅发布了寒潮特别警报，预计8日会更冷。据KBS记者8日报道，虽然时间接近中午，但还是有众多市民身穿着厚厚的衣服。一天之内，寒冷的天气让人感觉已经到了冬季。今年秋天韩国第一个寒流特别警报已经发布。韩半岛西北部的冷空气流入是此次寒流提前来袭的原因。7日早晨，江原道铁原郡任南面的气温最低，为零下6.6摄氏度，大关岭为零下0.5摄氏度，首尔也跌至3.8摄氏度。气象厅以岭南内陆地区为中心还发布了寒潮警报。7日白天最高气温首尔为10摄氏度，大田和清州为10摄氏度，光州14摄氏度，大邱15摄氏度。当天白天的天气也很寒冷。据预计，节气上“立冬”的8日会比7日更冷。8日早上的气温将比7日低2到5摄氏度左右。首尔和大田将降至2摄氏度，光州5摄氏度，大邱3摄氏度。当天韩国天气寒冷。将刮大风，体感温度会更低。预计韩国近海将出现非常高的波浪。老弱者等寒冷抵御能力较差的群体应尽量避免外出，注意保暖和健康管理。下雨之后，路面会出现薄冰。在隧道入口等地必须注意交通安全。此次寒冷天气从8日白天开始回暖，预计9日将恢复往年气温。