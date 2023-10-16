韩政府撤销对纸杯和塑料吸管禁用令 引发环境团体抗议

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韩国国际广播电台报道：韩国政府本预定两周后禁止餐饮业等使用塑料吸管等一次性用品，违者将处以罚款，但在即将实施一次性用品禁用令之际，政府却为了减轻小工商户的困难而撤销了该项措施，从而引发现场混乱和环保团体的抗议。不少咖啡厅在店内仍然使用塑料吸管，虽然政府表示今后使用塑料吸管和纸杯等一次性用品将被处以罚款，但咖啡厅仍在使用塑料吸管，这是因为客人们拒绝使用纸吸管，而且店里已经买下了大量塑料吸管。咖啡厅负责人说，不少客人不喜欢使用纸吸管，他们抱怨说，使用纸吸管喝咖啡味道会变。我们此前买下了很多塑料吸管，不知道该怎么办。政府将去年11月开始的一年时间定为禁用一次性用品的过渡期，在两周后过渡期即将结束之际，政府事实上宣布撤回一次性用品的禁用令，从而为餐饮业带来了负担。政府撤销纸杯的禁用令，同时还无期限延长了塑料吸管的使用时间。对此，虽然不少小工商户表示赞同，但却引起部分业者对政府政策的不满。一家咖啡厅的负责人说，公务人员来到我们店里，告诉我们12月起不能使用一次性用品，还把一份公文递给我们，而现在却改变了方针，不知以后又会怎么改，令人感到不安。环保团体也立即提出了抗议。绿色联合一位负责人说，我们不得不问，环境部在推进该项措施之前是否做好了准备，消费者对环境部的信任正在持续下降。