首尔地铁工会9日开始进行罢工

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韩国国际广播电台报道：运营首尔地铁1至8号线等的首尔交通公社劳动组合(工会)从9日开始进行为期两天的"警告罢工"，除了上班高峰时间之外，地铁运行会出现问题。首尔交通公社劳动组合与资方8日就员工工资的团体协议协商无果而终，由此工会决定从9日上午9点到10日下午6点进行罢工。据悉，工会要求资方撤回裁员以及安全业务的外包等计划。8日下午3点在首尔城东区的首尔交通公社总部举行了最终正式谈判，但谈判开始两分多钟就休会，下午9点13分左右宣布谈判破裂。首尔交通公社工会继去年之后连续两年进行了罢工。此次工会方面在罢工中也有与资方交涉的意向，因此具有谈判出现进展的可能性。首尔交通公社劳动组合相关人士透露，16日有全国高考，是特别运输期间。为了不让市民感到不便而将竭尽全力。在此之后如果资方没有实质性的变化，工会会进行第二次全面罢工。首尔交通公社方面表示，由于工会的罢工，除了上班时间外，预计1号至8号线地铁列车运行率会下降。通过与工会的对话，将尽最大努力促使地铁运行尽快恢复正常。首尔市政府和首尔交通公社为了减少市民的不便而确保了罢工未参与者、合作企业员工等共13500名人力，并安排了125名市政府职员支援在地铁车站的工作。另外，作为代替交通工具，将公交车集中配车时间从上午7至9点、下午6点至8点，各延长了一个小时。