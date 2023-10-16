金正恩定性南北韩为敌对国关系 为平定全领土做准备

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩表示，将转变对韩政策路线方向。金正恩主张，南北关系并非同族关系，而是敌对的两国关系。并表示，战争任何时候都会爆发，新年将再次发射三颗侦察卫星。北韩劳动党第八届中央委员会第九次全体会议发布了新年政策路线方向，金正恩在最后一天会议上表示，将根本转变对韩政策路线方向，并表示，南北关系不再是同一民族关系，而是交战中的两个国家关系。朝鲜中央电视台报道说，无人可以否认的是，目前朝鲜半岛（韩半岛）存在最敌对的两个国家。报道还特别提高了威胁力度称，韩半岛的战争随时都会爆发。朝鲜中央电视台报道说，为了配合我军平定整个南半部领土的强大的军事行动，全体会议提出了需要做好准备的重要任务，把增强核武力作为新年的核心国防任务。报道说，将建立持续增产核武器的可靠基础，并强调，将为2024年持续开展推进核武器生产计划而进行强有力的斗争。北韩还具体发布侦察卫星追加发射计划。北韩自称成功发射了“万里镜-1”号侦察卫星，并表示新年将再发射三颗侦察卫星。韩国政府强烈谴责北韩阐明南北敌对立场。统一部强调，将基于坚强的韩美同盟以压倒性的优势应对北韩威胁，并按照原则始终如一地推进南北关系的正常化。统一部还说，将与国际社会加强配合，要求北韩中断核导弹开发和蹂躏人权，走向无核化和改善民生的道路。国防部也对北韩将南北关系定性为“交战国关系”，持续推行增强战略武器和发射侦察卫星等联合国安理会禁止的挑衅行为作出了强烈谴责。国防部表示，如果北韩企图对韩使用核武器，将动用韩美同盟的延伸威慑力和三轴体系以压倒性优势对北韩进行惩罚，金正恩的政权将面临终结。