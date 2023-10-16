北韩谴责韩军训练 韩美实施新年首次联合军演

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韩国国际广播电台报道：北韩使用粗鲁的言辞指责韩军的军事训练，并威胁称今年将是冲突风险最高的一年。面对严峻的安全形势，陆军表示，近日实施了新年首次韩美联合军演。朝中社在4日发表的评论中提及近期韩国特种部队严寒期训练等国军演习情况，并谴责南韩在新年伊始继续进行自毁性的轻举妄动。这篇评论还刊登在北韩居民阅读的《劳动新闻》上。评论声称，“傀儡军部首领滥发好战言论，煽动战争气氛”。评论还声称，美国、日本等侵略势力越来越多地涌向韩半岛，煽动包括核打击在内的各类挑衅性战争，今年将是冲突风险最高的一年。北韩在评论中大量使用谩骂水平的表述，并威胁称对决狂在新的一年里也将体会到无法想象的痛苦瞬间。有意见担忧，北韩罕见地对韩军年初定期训练发难，其目的或在于为挑衅寻找借口。北韩国务委员长金正恩近日在党中央委员会全体会议上将南北定性为敌对交战国，全面提高对南批判水平。与此同时，陆军表示，新年首次韩美联合军演自12月29日起实施，为期一周。首都机械化步兵师团下属闪电旅、韩美联合师团、美军第二师团下属斯崔克旅在位于京畿道抱川的胜进训练场实施了联合战斗射击训练。陆军表示，新年安全形势严峻，此次演习旨在进一步加强韩美联合战斗团的作战执行能力。