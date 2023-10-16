北韩媒体称，14日发射了中远程固体燃料程弹道导弹

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韩国国际广播电台报道：北韩14日向东海发射了弹道导弹，这是今年北韩首次进行的射导挑衅。据北韩媒体报道，北韩导弹总局14日下午成功试射一枚搭载高超音速机动型操控弹头的中远程固体燃料弹道导弹。报道说，此次试射旨在验证中远程高超音速机动型操控弹头的滑翔及机动飞行特点和新研发的多级大功率固体燃料发动机的可靠性。北韩媒体声称，此次试射未对周边国家安全造成影响，与地区形势无关。此次是北韩今年首次发射弹道导弹，也是自上月18日发射洲际导弹后时隔27天再次发射。据了解，当天从平壤发射的导弹飞行了1000公里。日本防卫省表示，该导弹最高高度为50公里以上，坠落于日本专属经济区外的东海海域。北韩去年11月宣布成功进行"固体燃料"发动机试验后，有关方不断捕捉到试射中程弹道导弹的动向。中程弹道导弹以联合国军司令部后方基地和驻日美军基地、关岛美军基地为打击范围。如果燃料固体化，北韩就可以不受场所限制地突然发射导弹。韩国联合参谋本部公报室室长李成俊(音译)表示，此次北韩射导是对韩半岛的和平与稳定造成严重威胁的挑衅，我们对此进行强烈谴责。目前，韩国军方正在密切注视北韩的动向。表示，将维持以压倒性应对任何挑衅的能力与态势。