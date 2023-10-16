北韩“平壤放送”广播停播 对南交流团体纷纷关闭

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩去年底在全体会议上将南韩定性为“敌对的交战国”，并宣称“无论何时都不可能统一”，要求关闭对南机构。目前有关工作正在加快进行。北韩对南宣传官媒“平壤放送”电台12日下午起无法收到信号。该电台的官网“民族大团结”也无法打开。“平壤放送”停播是北韩关停对南机构的一环。自上世纪60年代起，“平壤放送”面向南韩居民播放宣传人民民主义革命的内容。“平壤放送”还曾向潜入南韩的间谍下达指令。2000年6·15南北首脑会谈后停止播放，2016年重启。另外，使用北韩国家域名（.kp）的对外宣传网站“我的国家”上的“我们是一体”栏目撤消，该栏目刊登强调统一的内容。“我们民族之间”、“统一回声”、“朝鲜今日”、“柳京”等北韩对南宣传网站也从11日起无法打开。此外，朝中社13日报道称，对敌部门干部12日举行动员大会，决定关闭6·15联合宣言北韩执行委员会、祖国统一全民族联合北韩本部、民族和解协议会、檀君民族统一协议会等所有对南团体。6·15联合宣言北韩执行委员会是2000年6·15南北首脑会谈后建立的统一运动团体。祖国统一全民族联合也是统一运动团体，于1990年在南北、海外同时建立。本月1日，在外务相崔善姬的主导下，北韩启动了对南机构关闭工作。目前劳动党统一战线部被并入外务省的工作也在进行之中。