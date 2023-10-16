金正恩委员长指示修改宪法，将韩国指定为“敌对国家”

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩在日前召开的最高人民会议第十次会议上将韩国指定为“敌对国家”后表示，有必要在北韩宪法中明确规定相关内容。北韩官方媒体朝鲜中央通信社16日报道说，北韩国务委员长金正恩在15日召开的北韩第十四届最高人民会议第十次会议上发表施政演说时表示，有必要修改宪法中的部分内容。金正恩委员长在提及有关将韩半岛及其附属岛屿作为领土的韩国宪法条款时表示：“我们的宪法中没有反映上述内容的条款。我们共和国完全抹去了大韩民国是和解和统一的对象、同族等现实矛盾的既成概念，将其规定为彻底的他国、假设敌对的国家，因此有必要制定法律对策，以合法正确规定朝鲜民主主义人民共和国作为独立的社会主义国家行使主权领域。金正恩委员长还表示：“我认为，在朝鲜半岛发生战争时，反映完全占领、平定、收复大韩民国并编入共和国领域的问题至关重要。"金正恩委员长强调说，有必要删除宪法中的“北半部”、“自主和平统一，民族大团结”的表述。在反映这些问题的同时修改共和国宪法，并在下届最高人民会议上对此进行审议。北韩第十四届最高人民会议第十次会议讨论了废除对南机构的问题并一致通过了决议。废除的对南机构包括朝鲜祖国和平统一委员会、民族经济合作局以及金刚山国际旅游局。