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韩国国际广播电台报道：北韩在相当于定期国会的最高人民会议上决定废除对韩机构。北韩国务委员长金正恩表示，应该为近80年的南北关系画上句号，在宪法中明确规定韩国是"不变的主敌"。北韩媒体16日报道说，最高人民会议决定废除对韩机构。包括一直负责南北会谈、交流事业、经济合作的祖国和平统一委员会和民族经济合作局、金刚山国际观光局。金正恩委员长在此次最高人民会议上表示，为近80年的南北关系画上了句号，在承认南北为两个国家的基础上，对南政策进行了重新立法。北韩官方媒体朝鲜中央电视台报道说，我们必须全部清理旨在和平统一而建立的联合机构，可以说这是必须要解决的重要工程。金正恩委员长表示，根据变化的南北关系，相关宪法条款也应该予以修改。要完全消除统一、和解、同族的概念。尤其是如果韩半岛发生战争，将完全占领、平定、收复大韩民国纳入北韩领域的内容反映到宪法至关重要。同时，金正恩指示在宪法中删除"自主、和平统一、民族大团结"等表述，加强将韩国视为"不变的主敌"的教育事业。韩国统一部表示，考虑到金正恩委员长从根本上转变南北关系、进行核威胁等的严峻情况，正在进行综合性考量，待统一部的立场确定后予以对外发表。统一部认为，北韩的应对意图是鼓吹对韩的敌对心理，将内部的不满转移到外部。