北韩在联合国称韩国为“ROK” 强调敌对关系

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韩国国际广播电台报道：自北韩将南北关系定义为“敌对的两国”、根本性调整对南路线后，在国际多边场合中对韩国的称呼也发生了变化。当地时间31日，联合国裁军会议速记显示，前一天在联合国日内瓦办事处举行的裁军会议一般性辩论上，北韩常驻联合国代表代理方光赫称韩国为ROK（Republic of Korea）。当天各国纷纷要求北韩停止核开发和导弹挑衅，方光赫在行使发言权时使用了这一称呼。此前北韩代表处的官员均称韩国为“SK”，即South Korea的缩略语。北韩首次改变称呼是在去年7月，当时北韩劳动党副部长金与正称韩国为“大韩民国”。去年底，北韩国务委员长金正恩在劳动党全体会议上提出南北关系不是同族关系，而是敌对的两个国家，全面调整了对南路线。此后北韩不再使用“南朝鲜”的说法，而开始普遍使用“大韩民国”这一称呼。分析指出，此举体现出北韩决心使用不带同族色彩的称呼。方光赫表示，新年伊始，US（美国）和ROK实施了一系列联合演习，对北韩施加军事威胁。美国及其附属国肆意妄为地对朝对决煽动达到了史无前例的极端高度，“战争”这个词已不再是抽象的概念，而是正在靠近的现实。北韩代表处参赞周容哲（音）表示，北韩与ROK的关系已完全固化为敌对的两国，而非同族。在这种情况下，即使是一点火苗也有可能演化为物理性冲突。