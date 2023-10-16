北韩主张核开发是维护世界均衡和稳定的必要条件

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韩国国际广播电台报道：就美国计划在海外部署更多核武器的外媒报道，北韩对美国进行了谴责。北韩官方媒体朝鲜中央通讯社2日介绍了以国际政治研究学会研究员李志成(音)的名义发表的题为《增加核战争危险的鲁莽行动》的文章，并表示，日前美国计划时隔15年重新在英国部署核武器的事实被媒体公开后，引发了全球争议。该文章批判称，美国对欧洲地区的核武力增强策划将增加爆发核战争的风险，更危险的是，美国正计划将包括B61-12在内的战术核武器引入亚太地区。文章指出，可搭载并运用B61-12的B-2隐形核战略轰炸机部署在关岛(美属)，因此经常出现在朝鲜半岛(韩半岛)作战中也会使用这一炸弹的谬论预示着这一点。文章还表示，这种动向将有核国家密集的亚太地区转变为随时可能爆发核战争危险在内的世界最大热点地区。朝中社在提及北韩核开发的正当性时表示，朝鲜民主主义人民共和国加强核战争遏制力的努力能够强力压制美国及其同盟势力在全球范围内露骨的挑衅策划，为维持世界战略均衡和稳定做出不可或缺的贡献。此前，英国日刊《泰晤士报》报道称，美国正推进在英国空军基地部署最新战术核武器B61-12。截至2008年之前，美国的核武器部署在英国。