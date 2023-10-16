金正恩视察军舰造船厂：强化海军实力加快战争准备

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据北韩媒体报道，北韩国务委员长金正恩访问南浦造船厂，视察军舰建造工作。朝中社2日报道说，金正恩委员长在南浦造船厂表示，在巩固和保卫国家海上主权、加快战争准备方面，强化海军实力是至关重要的问题。适应新世纪要求国家造船工业实现现代化是贯彻我党国防经济建设路线的重要保障。报道称，金正恩委员长听取了劳动党第八次代表大会决策的各类舰船建造情况和新的大型计划项目的准备情况，并指示在五年规划期间致力于推进船舶建造项目。金正恩表示，南浦造船厂作为国家可靠的大规模军需船舶建造基地，期待能够建造出符合预期目标的国际水平重要战舰。北韩平安南道南浦造船厂邻接韩半岛西海，曾建造用于潜射弹道导弹（SLBM）水下试射的驳船。北韩在2021年1月的劳动党第八次代表大会上公布了国防力量发展五年规划和五大任务，在造船领域提出“拥有核潜艇和水下发射核战略武器”的目标。韩国统一部副发言人金仁爱（音）在例行记者会上表示，金正恩无视韩国和国际社会的担忧和警告，一意孤行。金仁爱说，金正恩不顾北韩居民的民生问题，访问南浦造船厂时再次提到加快战争准备，对此深感遗憾。敦促北韩当局中断挑衅和走在孤立路上，选择能从根本上改善居民困难的正确之路。