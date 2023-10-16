统一部发表《北韩经济、社会实态认知报告书》

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部根据2013年至2022年以6300名脱北者(逃离北韩人士)为对象，并以一对一问卷形式进行调查、整理发表了《北韩经济、社会实态认知报告书》。2016年至2020年之间的脱北者中，72.2%没有获得粮食配给。据悉，随着没有获得粮食配给的北韩居民与日俱增，北韩政府内部的配给制度变得有名无实。与此相反，北韩居民对自由市场等私营经济的依赖度非常高。回答“没有市场就无法生活”的受访者占了90.7%。另外，每10名受访者中有7名回答“做生意或进行个人土地耕种、走私等非正式收入是家庭的主要生活来源。同时，从2016年开始到2020年之间逃离北韩的93.1%受访者回答北韩内部贫富差距越发严重。私营经济活动比重提高，北韩境内两极分化现象日趋加深。另一方面，对三代世袭持否定看法的北韩居民不断增多。从2016年至2020年，逃离北韩的56.3%受访者对三代世袭持否定态度，比之前逃离北韩的人士增多。同时，虽然北韩最近加强了对外部影视剧流入其境内的管制，但观看过海外影视剧的北韩居民呈增长趋势。观看过海外影视剧的脱北者中，2000年以前的脱北者占8.4%，2016年至2020年间的脱北者高达83.3%。在观看的影视作品中，中国作品最多，占71.8%；韩国作品也占23.1%。