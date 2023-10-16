韩实习住院医生集体辞职 政府发布诊疗维持令

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韩国国际广播电台报道：韩国医生团体开始采取集体行动。五大医院所属实习医生和住院医生将在19日内提交辞职信，20日起停止住院工作。韩国政府向全国教学医院的实习医生和住院医生发布“维持诊疗令”，并决定运营集体行动受害申报中心。首尔五大综合医院所属实习医生和住院医生在19日内集体提交辞职信，20日起停止住院工作。其中包括延世大学Severance医院少儿青少年科等部分科目的实习医生和住院医生决定19日提交辞职信后立即停诊。延世大学Severance医院决定将本周的手术数量减半，并着手调整日程。另悉，三星首尔医院、首尔圣母医院等大型医院也在为患者调整手术日程。据政府统计，截至本月16日为止，韩国23家教学医院共有715名实习医生和住院医生提交了辞职信。为阻止集体辞职行动的扩散，韩国政府向全国221家教学医院的实习医生和住院医生发布了“诊疗维持令”。政府还决定与消防厅合作，维持应急医疗体系的运转，并切换医疗体系，确保急诊和重症手术、重患者室和透析室不受影响。政府还决定向普通公众开放12家国军医院的急诊室。另外，政府将运行受害申报支援中心，为医生集体行动导致的诊疗问题提供援助。全韩40家医科大学学生也宣布从20日起休学，配合实习医生和住院医生的集体停诊。为此，教育部门与40家大学校长召开了紧急会议，要求各校保障学生的学习权，并根据校规进行管理。