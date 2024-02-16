韩国政府对于医生拒诊行为采取严正应对方针

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韩国国际广播电台报道：韩国政府对于反对医科大学扩招的实习和住院医生集体辞职等问题采取了严正应对方针。韩国法务部和行政安全部21日下午3点在政府首尔大厦召开新闻发布会，发表了相关对策方案。法务部长官朴性载表示，不仅是参与非法集体行动的医疗人员，还将彻底调查在幕后操纵或煽动非法集体行动的人员。如果因非法集体行动导致患者生命和健康受损，将寻求所有适用的法律和司法措施,追究最高水平的责任。据悉，反对医学院扩招的实习和住院医生已有8000多人递交辞职报告。参与集体请假的医学院学生剧增，一天内逼近9000人。韩国政府首先以全国公共医疗机构为主积极应对医疗空缺。全韩主要100个教学医院递交辞职报告的实习和住院医生总计8816人，在全体实习住院医生中占比71.2%，其中7800人已离开工作岗位。由此，政府已向5300多名实习住院医生追加下达了返岗工作命令。实习住院医生离岗引发医疗空缺。截至20日下午6时，共有58起诊疗预约被取消、手术被推迟。五大医院预定手术的30~50%被推迟。韩国政府与全国97个公共医疗机构负责人举行了恳谈会，就紧急诊疗机制进行了评估。所有的公共机构将实施24小时紧急医疗服务体系，并扩大诊疗时间。医学院扩招风波波及全国医学院，全韩40个医学院请假的学生一天内超过了7600人，目前参与请假的医学院学生总计8753人。另外，大韩医生协会紧急对策委员会将于21日下午召开首次记者会，发表医生团体的立场和今后计划。