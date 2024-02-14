韩国央行：必须加强出口产业竞争力

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韩国国际广播电台报道：韩国央行韩国银行国际经济研究室副研究委员申相浩(音译)和庆熙大学贸易系教授张镕俊(音译)在12日发表的一份研究报告中，针对海外贸易技术壁垒(TBT)对韩国出口产生的影响进行了分析。报告指出，为了进军新兴海外市场，最终需要加强出口产业的生产性和市场竞争力的战略。其意义在于外交层面的贸易谈判固然重要，但加强国内企业实力更为紧迫。贸易技术壁垒是占比最大的非关税措施，意味着对方国家固有的技术限制、标准、优化性评价程序等妨碍贸易的因素。上述报告分析了2015年至2019年26个主要出口对象国的贸易技术壁垒对韩国国内制造业中的七个产业产生的影响。七个产业分别为食品、烟草制造业；纤维及皮革制品制造业；木材、纸张、印刷及复制业；煤炭、石油、化学制品制造业；非金属矿物及金属制品制造业；电气、电子、精密机械制造业；运输设备及其他产品制造业等。这份报告指出，以中小企业进军海外新兴市场为中心，有必要加强出口产业的生产性和市场竞争力。同时还指出，韩国的每小时劳动生产率在2022年经济合作与发展组织(OECD)38个成员国中排名第33位，处于最低水平。制定提高劳动生产率的措施为当务之急。