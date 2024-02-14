阿里巴巴计划3年内在韩国投资11亿美元

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韩国国际广播电台报道：据悉，中国电子商务公司“全球速卖通”(AliExpress)的母公司阿里巴巴集团为开拓韩国市场制定了11亿美元的投资计划。阿里巴巴集团最近向韩国政府提交了一份商业计划书。根据计划书，阿里巴巴计划今后3年内在韩国投资11亿美元(约1.4471万亿韩元)拓展在韩国的业务。首先，阿里巴巴今年将投资2亿美元(约2632亿韩元)在韩国建设18万平米规模的综合物流中心，这相当于25个足球场的面积，将是韩国首屈一指的单体设施之一。若阿里巴巴在韩国建设物流中心，预计“速卖通”销售的商品配送时间将大幅缩短，平台竞争力也会进一步增强。此外，阿里巴巴还计划斥资1亿美元(约1316亿韩元)帮助韩国卖家在全球市场销售商品。具体来说，将建立一个采购中心发掘优秀的韩国商品，并于今年6月开通发挥出口平台作用的全球销售渠道。除了“速卖通”之外，阿里巴巴计划在东南亚地区的"Lazada"和西巴亚语地区的"Miravia"等阿里旗下的多个电子商务平台上也销售韩国商品，旨在实现3年内支持5万家韩国中小企业全球出口的目标。另外，阿里巴巴将积极阻止“速卖通”最大的问题即“假货”。阿里巴巴为过滤平台内疑似假冒商品，并保护韩国品牌的知识产权，将投资100亿韩元（约760万美元）。阿里巴巴期待通过这些投资在3年内创造3000个直接或间接的工作岗位。阿里巴巴集团有关人士表示，虽然目前不能透露具体计划，但将继续扩大对韩国的投资，从长远来看，将支持与韩国当地卖家的合作、消费者保护、中小企业进军全球市场。