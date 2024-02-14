韩经研：今年经济增长率近2.0% 恢复至疫情前水平

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韩国国际广播电台报道：预计今年韩国经济增长率将接近2.0%，恢复到新冠疫情（COVID-19）前水平。韩国经济人协会下属韩国经济研究院（以下简称“韩经研”）15日发布的《经济动向及展望：2024年第一季度》报告表述如上。韩经研预计，虽然今年经济增长率因世界经济向好和出口良好而恢复，但内需则要在基准利率正式开始下调的下半年才能出现反弹。韩经研说，不过高利率和高物价导致的实体经济低迷和政策支持减弱将对经济复苏起到负面影响，能否顺利应对民间负债风险，将左右今年的增长趋势。韩经研还说，如果韩国最大的出口国家中国经济长期低迷，今年经济增长率也有可能低于2.0%。韩经研表示，按各项目来看，在内需中占比最大的民间消费增长率预计仅为1.6%，家庭负债本息偿还负担导致消费余力减少为主要原因。韩经研预计，因IT经济复苏和利率下调的可能性，设备投资增长率将达3.0%，从下半年开始恢复势头增强。在建设投资方面，尽管政府增加社会间接资本(SOC)方面的预算，但去年建设订单减少和受房地产项目融资(PF)亏损的影响，预计将会出现1.5%的负增长。韩经研预计，去年因IT行业不振、中国经济低迷、地缘政治风险加大导致出口低迷，今年由于主要国家经济复苏和IT市场需求扩大，预计将恢复至3.6%。另外，受商品收支顺差幅度扩大影响，预计经常项目收支顺差将达到510亿美元水平。