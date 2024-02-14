民主峰会18日在首尔开幕

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韩国国际广播电台报道：旨在加强全世界民主主义阵营力量而出台的民主峰会（Summit for Democracy）18日在首尔开幕。韩国政府从18日开始在首尔举行为期三天的包括部长级会议、市民社会活动、视频峰会等在内的第三届“民主峰会”。由美国总统拜登2021年首次主办的民主峰会在美国境外地区韩国举行尚属首次。本届民主峰会第一天继开幕式之后，以"人工智能(AI)、数字技术和民主主义"为主题举行部长级会议。据悉，包括率领美国代表团的国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）在内，英国副相、欧盟委员会执行副主席等30多个国家的部长、副部长级人士将在部长级会议上发言。接着，由20多名国内外嘉宾参加的专家圆桌会议以同一主题进行。他们讨论应对民主进程中的数字威胁、尊重人权的民主社会的技术革新、民主社会为自由网络空间所发挥的作用等。为了参加此次民主峰会而时隔四个多月再次访韩的美国国务卿布林肯与韩国外交部长官赵兑烈等韩国政府高层人士单独会面。国务卿布林肯与赵兑烈外长进行了午餐会，讨论两国民主主义合作方案和韩美同盟强化方案、韩半岛地区及世界局势等。据悉，美国国务卿布林肯于17日抵达韩国，18日下午在结束对韩国为期两天一夜的访问后前往下一站菲律宾。