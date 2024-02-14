韩政府拟投资2271亿韩元 制定人工智能、6G等技术国际标准

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韩国国际广播电台报道：韩国政府计划今年投资2271亿韩元，制定人工智能（AI）、6G等数字科技和智能型半导体、未来出行等国家朝阳技术的国际和国家标准。产业通商资源部表示，该部门18日与18个部门、处、厅举行国家标准审议会议，审批并通过了包含上述内容的《2024年国家标准施行规划》。为履行第5次国家标准基本规划（2021年至2025年），政府从去年11月起与有关部门、民间专家磋商，选定了今年的推进课题。从各部门来看，科学技术信息通信部计划投资1207亿韩元，产业通商资源部621亿韩元、防卫事业厅114亿韩元、中小风创企业部69亿韩元、国土交通部51亿韩元、专利厅46亿韩元，总计2271亿韩元。政府将首先扶持数字技术、国家朝阳技术、低碳技术的标准化，在全球市场抢占先机。在数字技术领域，政府将推进人工智能可靠性、6G技术功能、新一代融合安全、融合系统互操作性等领域的标准化。在国家朝阳技术中，政府将为智能型半导体、未来出行、智能制造、新一代显示面板、尖端材料的标准化提供援助。在低碳革新技术领域，政府将支援太阳能和风力发电等环保能源、生物燃料、电动车旧电池等技术的标准化项目。为助力企业革新，政府还将扩大针对性试验和认证服务，解决技术监管造成的困难，推动测定技术的标准制定和普及。另外，政府将重点支援新鲜配送等物流服务的标准化项目，以及电子政府系统效率化、工业安全和卫生领域的事故预防、食品类（方便米饭和干紫菜）的标准化等社会安全服务标准化课题。