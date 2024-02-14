韩美政府将进行应对北韩核威胁的模拟演习

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韩国国际广播电台报道：韩美两国计划今年开始实施反映北韩动用核计划的"韩美政府模拟演习"。韩国国防部日前宣布了2024年主要政策推进计划，以“强化先进国防力量、构建全球安全网络、扩充战略防卫力量”等三个领域为重点，积极推行"依靠力量实现和平"的方针。尤其是为构筑全球安全网络，韩美两国构筑一体型延伸威慑、加强韩美联合军事演习和训练、巩固联合国军司令部成员国的凝聚力。国防部表示，今年拟定韩美共同核运营方针，发展美国核力量和韩国先进常规战力统合(CNI)概念；假设北韩开展核攻击，通过实施多种演习与训练，扩大美国战略资产等，从制度和实效性方面加强美国延伸威慑的执行力。尤其是韩美政府将分阶段地全面实施反映使用核武器情况下的模拟演习以及国防和军事层面的地面演习，以今年后半期韩美联合军演为契机，扩大实施“双龙”联合登陆演习等多种联合野外机动演习。另外，从今年开始定期举行去年启动的韩国和联合国军司令部成员国国防部长会议，并积极地与联合国军司令部成员国进行联合演习和训练等，以进一步强化全球安全联合。今年将根据韩国型三轴体系“增强战力路线图"，韩国首次将战术地对地导弹进行实战化，并着手改良F-15K战斗机性能。另外，为了构建首都圈及重要设施的综合多层防御能力，政府计划完成远程地对空导弹(L-SAM)的开发工作。另悉，韩国国防部将于今年下半年成立以韩国联合参谋本部核、大规模杀伤性武器（WMD）应对本部为基础的"战略司令部"。为有效应对核导威胁，将综合运用韩军的战略能力。另外，韩军将于下月和11月追加发射两次军用侦察卫星，确保太空基础监视能力。