韩政府将投入420万亿韩元应对气候危机

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韩国国际广播电台报道：为应对全球气候危机和碳排放限制，截至2030年韩政府将投入420万亿韩元。韩金融委员会委员长金周显于19日在首尔能源梦想中心与环境部等有关部门举行政策金融官员会议时，发表了旨在应对气候危机的金融支援扩大方案。该方案称，截至2030年，五家政策金融机关将提供总计420万亿韩元规模的政策金融资金。产业银行、进出口银行、企业银行、信用保证基金和技术保证基金等金融机关都参与其中。金融委员会表示，与过去五年所提供的"绿色资金"(年均36万亿韩元)规模相比扩大了67%。政策资金用于低碳设备投资或产品制造和技术支援等。金融委员会期待通过上述措施，温室气体减排量将在2030年达到8597万吨。另外，政府还将重新建立9万亿韩元规模的"未来能源基金"，帮助企业用于建设太阳能、风力等再生能源发电设备的费用。与此同时，为扶植气候技术领域，将投资约9万亿韩元。据悉，金融委员会今后将组成"气候金融协议体"，与有关部门和政策金融机构、专家等合作，继续提供适当的金融支援。根据应对全球气候危机的《巴黎协议》，截至2050年，韩国必须减少较2018年40%的温室气体排放量。另外，随着欧洲等各国加强对碳排放企业的限制，以制造业出口为主的韩国经济积极应对相关法规的需求也随之增加。