Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国驻联合国大使黄浚局当地时间18日在美国纽约联合国总部召开的以“核裁军与核不扩散”为议题的联合国安理会会议上表示,北韩持续核导开发令国际社会“核武器不扩散”的前景暗淡,要求联合国安理会予以应对。黄浚局大使表示,如今国际社会艰难地争取到的核不扩散体系正受到比以往任何时候都更加严峻地挑战。在联合国安理会商讨核武不扩散问题时,北韩持续发起挑衅。韩国时间18日上午北韩在平壤一带向东海发射了数枚短程弹道导弹。目前北韩动用核武器的门槛明显降低。北韩攻击性的核政策甚至允许对金正恩定为"主敌"的韩国进行先发制人的攻击。黄浚局大使特别强调说,联合国安理会常任理事国应肩负起责任,遵守《不扩散核武器条约》(NPT,Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)等延续数十年的核不扩散体系。据分析,这是考虑到联合国常任理事国俄罗斯在乌克兰战争中提及使用核武器的可能性而做出的发言。