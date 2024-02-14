尹锡悦：医疗改革是国民的命令

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦19日在龙山总统办公室召开的国务会议上指出，为了拯救国民生命而赋予的医生执照不能作为威胁国民、让国民不安的手段。尹锡悦表示，应该守护在患者身边、说服实习及住院医生的部分医生违背了殷切盼望医疗改革的国民的夙愿。作为医生、教授未能恪尽职守而令人惋惜。尹锡悦总统的当天发言通过电视进行了现场实况直播。这是针对实习和住院医生反对政府医大扩招采取集体行动、部分医大教授和开院医生表示有意参与罢诊之后而做出的批评。尹总统表示，摆在我们面前的医疗改革就是为了国民而要执行我们的任务，这是国民的命令。从中再次表明了完成包括医大扩招在内的医疗改革的意志。同时，尹锡悦总统还表示，在他就任总统后，为地区、基础医疗重建等医疗体系正常化做出了各种努力。并强调，所有这些政策都不是韩国政府独自制定的，而是包括实习及住院医生在内的医生团体长期要求的，这是与政府共同讨论的课题。尹锡悦总统在提及具体的统计数据时再次强调了医大扩招2000名学员的必要性。尹锡悦对2000名扩招数据表示，这是为应对世界史无前例的高龄化趋势而进行的最小的扩招规模。尹锡悦表示，随着老龄化和国民收入的增加，医疗需求也随之增加，需要医生处方的药物因“医药分离”而大幅增加。医生人数远远不够。在这种情况下，如果基础医疗体系不崩溃，那才是一个奇迹。尹总统表示，将于下月成立总统直属的医疗改革特别委员会。他说，包括实习及住院医生在内的医生团体也参与进来。通过讨论而不是斗争，共同制定医疗改革的具体实行方案。