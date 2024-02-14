韩国政府对普京第五次当选俄罗斯总统不予以评价

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韩国国际广播电台报道：韩国政府就弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京（Vladimir Vladimirovich Putin）第五次当选俄罗斯总统成功一事表示：“将谨言慎行"，没有发表评论。韩国外交部发言人任洙奭于19日在例行记者会上表示，韩国和俄罗斯在管理双边关系方面有着共同的意志。外交部官员在会见记者时也没有提供特别的背景信息，并表示政府的基本立场是不发表具体评论。据分析，出于最近一名韩国传教士因间谍嫌疑被拘留在俄罗斯、以及为从长计议解决韩半岛问题需要与俄罗斯进行合作的考量，政府则采取了上述措施。但对于俄罗斯在顿涅茨克和卢甘斯克等乌克兰国土的占领地进行大选投票一事，韩国外交部方面对此予以批评，阐明了“俄罗斯入侵乌克兰是违反联合国宪章和国际法的行径，应该尊重乌克兰的主权、领土完整和独立"的原有立场。日本也做出了与韩国类似的反应。日本内阁官房长官林芳正和外务大臣上川洋子批评了俄罗斯在乌克兰占领地投票，但没有提及普京当选俄罗斯总统事宜。与此不同的是，美国、欧盟(EU)、英国、德国、法国等西方国家批评俄罗斯大选不公正。另外，韩国外交部一位官员表示，政府将对是否向普京总统连任致贺电的事宜进行考量。