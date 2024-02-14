韩民调：尹锡悦支持率跌至34% 国民力量党34% 共同民主党33%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：22日发布的民意调查结果显示，韩国总统尹锡悦的国政支持率连续两周下滑。韩国盖洛普本月19日至21日以全国1001名18周岁以上成人为对象进行的调查结果（可信度为95%，标本误差为±3.1个百分点）显示，34%的应答者对尹锡悦施政给予肯定评价。这是自3月第一周调查（39%）实施以来，连续两周下滑。对尹锡悦施政给予肯定评价的原因分别为“医学院扩招”(27%)、决断力·推进力·韧劲（10%）、“外交”（9%）、“平民政策·福祉”、“各方面均表现良好”（以上为5%）、“经济·民生”、“主观·信念”（以上为4%）。对尹锡悦施政给予负面评价的原因分别为“经济·民生·物价”(22%)、“独断独行”、“缺乏沟通”(以上为9%)、“医学院扩招”（8%）、“各方面表现不佳”、“外交”、“人事”（以上为5%）、“经验·资质不足·无能”（4%）。在政党支持率方面，执政党国民力量党跌至34%，下降3个百分点；最大在野党共同民主党升至33%，上升1个百分点；祖国革新党为8%，上升1个百分点；改革新党为3%；绿色正义党、新未来党和进步党分别为1%。在对4月10日国会议员选举的调查中，36%的应答者认为要选出更多的执政党候选人，以支持现任政府；51%的应答者认为要选出更多的在野党候选人，以牵制现任政府；12%的应答者保留了意见。