尹锡悦：北韩企图通过挑衅使我们屈服 那是彻底失算

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，如果北韩认为通过挑衅和威胁就能使我们屈服，那是彻底失算。尹锡悦22日出席在京畿道平泽海军第二舰队司令部举行的“第9届西海守护日”纪念仪式。尹锡悦在发表讲话时表示，韩军保持了铁桶一般的备战态势，可以立即和压倒性地应对任何挑衅，坚定地维护大韩民国的自由和国民安全。尹锡悦在谈及第二延坪海战、天安舰被袭事件和延坪岛炮击挑衅等事件时表示，这是任何理由都不能容忍的惨无人道的挑衅。就是现在，北韩仍持续在西海威胁我们的安全，今年年初开始在西海海上发射了数百枚炮弹，并将大韩民国定性为“头号敌对国”、“永远的主敌”。尹锡悦表示，北韩进行不计后果地挑衅，必将付出更大的代价。通过适当地妥协得到的假和平不能维护我们国民，反而使我们的安全陷入更大的危机。韩国政府和军队对北韩发起的任何挑衅和威胁绝不会予以退让，将进一步加强我们安全的核心——韩美同盟和韩美日安全合作，与友邦国家团结一致。尹锡悦在提及新建造的天安舰时表示，加强了反潜能力，武装了最尖端武器，为守护大韩民国重返我们身边。尹锡悦还说，政府将支持为国家及国民而受伤和牺牲的将士们以及阵亡者的家属，政府将尽最大努力承担全部责任，确保我们的护国英雄得到尊重。