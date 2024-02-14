韩国会议员选活动28日正式展开

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韩国国际广播电台报道：韩国第22届国会议员正式竞选活动于28日拉开序幕，朝野从当日0时起展开选举竞争。执政党国民力量党候选人当天前往首尔松坡区可乐农水产品综合批发市场，开始了第一次选举运动。国民力量党紧急对策委员会委员长韩东勋在选举现场强调说，国民力量党是一个代表为谋生而流汗、努力工作的人们的政党。为了审判李曺(李在明、曺国)，希望我们能齐心协力。绿色正义党候选人当天前往首尔龙山区梨泰院惨案现场和首尔中区梨泰院惨案联合灵堂。该党常任代表金俊佑表示，这里是重新确认政府和政治不存在的代表性现场，梨泰院、五松惨案等是审判尹锡悦政权的理由的地方。绿色正义党承诺将建设守护国民安全和生命的国家、祈求国泰民安。新未来党的第一个选举活动场所是首尔松坡区可乐农水产品综合批发市场。与当地商人见面的新未来党统筹选举对策委员长吴永焕表示，在流通结构领域，我们制定了众多让众人都能享受更合理价格、同时获得利益的政策，并且表示，将优先考虑民生问题。改革新党候选人当天来到首尔永登浦消防署，承诺对消防人员进行制度上的支援。改革新党统筹选举对策本部长千河览（音译）就访问消防署的理由表示，这是为了展现改革新党要成为照顾民生的强烈意志。革新党代表曺国当天在釜山火车站前宣布开始选举运动。第一在野党共同民主党没有举行"0点出征仪式"，而是在当天上午举行了紧急对策委员会出征仪式。