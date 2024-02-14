北韩东仓里卫星发射场安装围挡 侦察卫星发射或在即？

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韩国国际广播电台报道：据韩国军方消息人士28日透露，北韩在位于平安北道铁山郡东仓里的西海卫星发射场安装了围挡，为再次发射军事侦察卫星做准备。这名消息人士向韩联社表示，北韩在把人造卫星装载到洲际弹道导弹（ICBM）级别的推进器上并进行发射前通常会安装围挡，最近西海卫星发射场出现了这一情况。据悉，北韩安装围挡是为了防止美国侦察卫星拍摄到推进器被垂直安装到发射台上的过程。这名消息人士还表示，经证实，北韩进行了侦察卫星将搭载的1-3级推进器的燃烧试验。尽管发现了推进器被运送到东仓里发射场的迹象，但由于难以确认围挡内部的情况，无法断言推进器是否已运抵。这名人士指出，金正恩曾表示今年将发射三次侦察卫星，预计4月或进行发射，但很难推断具体的发射时间。韩国军方另一名消息人士表示，北韩正在进行发射侦察卫星的准备工作，但不会在数天内发射，推进器尚未被安装到发射台。去年11月，北韩在经历两次失败后首次成功将军事侦察卫星送入太空轨道，不过据悉卫星未能正常发挥功能。韩国防部长官申源湜2月在记者座谈会上表示，没有迹象显示北韩侦察卫星在工作，只是在空转。北韩侦察卫星虽然沿着正常轨道飞行，但与北韩所宣称的不同，未能对韩国、驻日美军基地等目标物进行拍摄并传输至地球。韩军于去年12月成功发射1号军事侦察卫星，下月初将发射2号卫星。