韩一半国民在日常生活中使用人工智能

Photo : Getty Images Bank

韩国国际广播电台报道：韩国科学技术信息通信部28日公布的《2023年互联网使用情况调查》显示，每两名国民中就有一名在日常生活中使用过人工智能(AI) 服务。科学技术信息通信部表示，去年ChatGPT等生成型人工智能的出现使互联网生活迎来了转折点，此次调查就此对国民的互联网使用情况进行了分析。结果显示，近三年间，国民在居住便利、教育学习、交通、沟通等各个生活领域的人工智能服务体验率迅速上升，2021年为32.4%、2022年为42.4%、2023年为50.8%。人工智能服务以年轻一代为主迅速渗透至日常。具体来看，6岁至19岁的体验率为66%、20岁年龄段的体验率为61%、30岁年龄段的体验率为65.8%。体验率最高的领域为居住便利（20.8%），其次分别为交通（16.6%）、教育学习（14.6%）、沟通与交往（12.9%）。分析指出，这主要是因为大部分最新家电、汽车等产品均搭载了人工智能服务和自动驾驶程序，各类教育软件业也都添加了人工智能功能。今年调查首次增添了生成型人工智能体验率有关问题。生成型人工智能的体验率为17.6%，使用领域为信息检索（79.5%）、文件工作辅助（36.7%）、外语翻译（28.7%）、创作和兴趣活动辅助（8.6%）、编码和程序开发（4.8%）。另外，60岁及以上老年人的最近一个月互联网使用率为81.1%。其中70岁及以上老年人的互联网使用率为64.4%，较去年上升9.7个百分点；社交平台使用率为26.4%，较去年上升5.3个百分点。70岁及以上老年人使用互联网的主要目的是教育学习（33%）、求职及工作（12.8%）等。