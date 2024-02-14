对北韩制裁执行监督的联合国专家小组活动将于4月底结束

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韩国国际广播电台报道：联合国安理会对北韩制裁进行执行监督的联合国专家小组活动将于下月底结束。安理会当地时间28日在美国纽约召开会议，对北韩制裁委下属的专家小组任期延长议案进行表决。结果显示，因常任理事国俄罗斯行使否决权而被否决。在安理会15个理事国中有13个国家赞成、1个国家弃权。据悉，专家小组协助安理会对北韩制裁委员会，执行调查北韩违反制裁嫌疑事例的任务，每年两次发表有关违反履行对北韩制裁的深层报告，由于任期延长案未能通过，联合国对北韩制裁委员会专家小组的任期将于4月30日结束。2009年以北韩第二次核试验为契机而成立的专家小组由安理会常任理事国派遣成员在内的8名专家组成。俄罗斯以在此次决议案中没有反映本国对北韩制裁中新设“日落条款”为由而行使了否决权。韩国政府对此表示，虽然包括韩国在内的大多数理事国都表示赞成，但因俄罗斯行使否决权而被否决，对此深表遗憾。日落条款，也称为“落日条款”，是一种法律或合约中规定的特定条款，用于指定某些法律规范性文件或合约的有效施行期限。政府以此次安理会表决中所表现出的大多数理事国的意志为基础，为了让北韩停止违反安理会决议的行为、返回无核化道路，在维持现有的安理会对北制裁机制的同时，将与国际社会紧密合作，严格履行有关义务。