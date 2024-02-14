韩驻澳大使李钟燮上任仅25天请辞

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国驻澳大利亚大使李钟燮于29日辞职。李钟燮以嫌疑人身份被任命为大使而引发争议。李钟燮请辞距离本月4日被任命为驻澳大使仅25天，代表国家的驻外外交机构代表上任不足一个月就表明辞意，实属史无前例。李钟燮赴澳大利亚履新在当地停留不足10天即打包回国，被认为这是对澳大利亚的“外交失礼”。李钟燮涉嫌对海军陆战队蔡某上兵殉职事件调查进行施压，高级公职者犯罪调查处（公调处）已将其立案，但李钟燮于4日却突然被任命为驻澳大使。尤其是公调处去年12月对其采取禁止出境措施，李钟燮赴澳履新引发规避调查的争议。但法务部接受了李钟燮的异议申请，于8日解除其出境禁令，于是李钟燮于10日启程赴澳履新。在野党方面持续提出李钟燮任职驻澳大使旨在规避调查，相关争议在国内持续发酵，成为执政党竞选国会议员的一大不利因素。因此李钟燮也不能若无其事地继续留在澳大利亚，只好以出席“军工合作驻外外交机构代表会议”为由于21日突然回国。政府从未召集驻外外交机构代表回国举行军工会议，外交界指出，这显然是政府仓促安排李钟燮回国。李钟燮回国当天与国防部长官进行了会面，并出席“军工合作主要驻外机构代表联合会议”。但回国仅一周突然表明辞意，当天上午预定访问韩国贸易保险公社的行程也予以取消。外交部已决定接受其辞呈。