韩1日起全面实施电动汽车能效等级制度

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韩国国际广播电台报道：电动汽车能效等级五级制度4月1日起全面实施，市面上销售的电动汽车须义务性粘贴能效标识。韩国产业通商资源部3月31日表示，能效等级制从4月1日起全面实施，国内在售的278款电动汽车须粘贴分为五个等级的能效标识。电动汽车能效等级制旨在推动汽车制造商生产出用更少的电量行驶更远路程的高效汽车，帮助国民更方便地购买能效更优的电动汽车。能效等级一级车型有现代汽车 IONIQ（PE）、IONIQ 6基本型两驱版（RWD）18英寸轮毂、特斯拉21年款Model 3 标准长续航两驱版、IONIQ 6长续航两驱版 18英寸轮毂、Smart Solutions SMART EV Z、特斯拉19年款Model 3 标准长续航两驱版。二级车型有54款，占比19.4%；三级车型有73款，占比26.3%；四级车型为83款，占比29.8%；五级车型为62款，占比22.3%。能效最高的一级车型每千瓦时（1kWh）可行驶5.8公里以上，二级至五级车型分别为5.7公里至5.0公里、4.9公里至4.2公里、4.1公里至3.4公里、3.3公里以下。按照年均行驶1.3323万公里、慢充模式充电费364.5韩元/千瓦时来计算，一级和五级车型的年充电费分别为78万韩元和162万韩元。