美白宫：拜登与习近平通话 强调韩半岛完全无核化

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韩国国际广播电台报道：美国白宫表示，美国总统拜登美国东部时间2日与中国国家主席习近平通话。拜登强调，韩半岛完全无核化是美国持续的承诺。白宫就两国首脑通话发布报道资料称，两位首脑就包括合作领域和分歧领域在内的各种双边、地区及全球问题进行了坦诚、建设性地讨论。分析认为，在俄罗斯和中国的实质性地默认下，最近北韩接连进行射导挑衅，并由于俄罗斯行使否决权，联合国安理会对北韩制裁委员会专家小组也将在本月底解散，因此拜登作出“韩半岛完全无核化承诺”的上述表态。这也是美方重申尽管解决北韩核问题的条件变得更加困难，但绝不容许北韩拥有核武器，将持续为无核化作出努力的意志。白宫表示，拜登总统还强调维护台海和平稳定、在南中国海守护法制和航行自由的重要性，并就中国对俄罗斯国防工业基地的支持及其对欧洲和环大西洋安全的影响表示担忧。拜登总统还提出中国不公正的贸易政策和对美国劳动者及其家人造成伤害的非市场经济惯例等问题。与此同时，两国首脑还就去年11月在旧金山近郊伍德赛德的会谈中商讨的禁毒合作、军方持续沟通、降低人工智能风险、应对气候变化等事项交换了意见。这是拜登与习近平去年11月15日举行面对面会谈后，时隔四个多月的首次通话。美国政府高官前一天在记者会上表示，两国首脑通话旨在落实去年首脑会谈商定的负责任的管理竞争、防止发生意外冲突、保持开放的沟通渠道等事项。