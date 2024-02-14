韩政府：将以开放的心态与医疗界对话

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韩国国际广播电台报道：韩国政府再次呼吁长时间集体行动的医生重返对话桌，政府将以开放的心态与医疗界进行对话。中央灾难安全对策本部第二次长李祥敏（行政安全部长官）3日在对策本部会议上表示，政府的医疗改革和医疗正常化任务旨在维护国民的生命与健康，政府的政策是开放的，如果医学界能够提出更好的意见和合理的根据，也可以朝更好的方向予以改善。李祥敏说，为了重整处于危机的基本医疗和地区医疗，提高韩国医学和医疗产业的竞争力，打造世界最高水平的医疗体系，希望包括实习及住院医生在内的医疗界积极提出意见、共商对策。李祥敏还敦促医生们重返医疗一线。他说，实习及住院医生尽早回到医院，在患者身边尽职尽责时，所提出的意见也会更受到重视。保健福祉部第二次官朴敏守当天在记者会上表示，全国医科大学教授协议会向大韩实习及住院医生协议会代表朴檀（音译）建议，如果希望与总统会晤就应该不带任何条件，总统希望亲自与集体行动的实习及住院医生会面并听取意见。朴敏守说，政府已经表示将以开放的心态与医疗界进行对话，希望医疗界也能为进行合理的对话与政府进行沟通。他说，希望医生停止集体行动、返回对话桌，政府已做好没有条件和不局限于形式的沟通准备，如果提出基于科学依据的合理建议，政府将以开放的心态进行对话。