韩国中央选举管理委员会进入紧急工作状态

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韩国国际广播电台报道：在韩国10日“第22届国会议员选举”举行之际，负责投票和开票管理工作的中央选举管理委员会（以下简称“委员会”）进入紧急工作状态。委员会在开始本次投票的10日对投票和开票设施进行了检查。在韩国全国14259处设置了投票站，共设置了254个开票站。由于最近出现了"缺席投票站非法摄影"的争议，截至9日，委员会集中管控了投票站和开票站内外是否安装了非法摄像头。在进行投票时，投票管理官和投票指导人员计划随时检查投票站的入口、内部以及外部的情况。据统计，10日共投入了13.9万余名投票管理官和投票事务员等相关管理人员。此外，还部署警察以应对突发情况的发生，投票参观人员也会到场监督投票全过程。待投票结束后，各投票站的投票箱将被送往开票站，地区选举管理委员会保管的管辖区内的缺席投票箱和邮寄投票箱也将被送往开票站。运送过程有参观人员同行，并有警察护送。在开箱计票时也将投入7.6万余名开箱计票管理人员。通过公开招募选出的一般的开票参观人员也在所有开票站参观开票过程。委员会预测，自本次国会议员选举开始，因增加了手工计票程序，到最终计票结束所需时间与上届国会议员选举相比将增加约两个小时。